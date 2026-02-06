Swedish Orphan Biovitrum AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Swedish Orphan Biovitrum AB veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 5,39 SEK. Im letzten Jahr hatte Swedish Orphan Biovitrum AB einen Gewinn von 4,07 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Swedish Orphan Biovitrum AB 7,82 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,39 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,37 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 28,24 Milliarden SEK, während im Vorjahr 26,03 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 4,19 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 28,31 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at