|
30.04.2026 06:31:29
Swedish Orphan Biovitrum Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Swedish Orphan Biovitrum Un hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Swedish Orphan Biovitrum Un im vergangenen Quartal 785,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swedish Orphan Biovitrum Un 605,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!