Swedish Orphan Biovitrum Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Swedish Orphan Biovitrum Un hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Swedish Orphan Biovitrum Un im vergangenen Quartal 785,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swedish Orphan Biovitrum Un 605,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at