Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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18.09.2026 21:32:11
Sweeping EU Child Safety Proposal Would Transform Social Media, Online Gaming and AI Chatbots
The EU Kids Act would accelerate age verification plans and ban social media use for those under 13.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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