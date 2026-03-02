Sweet Earth: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sweet Earth hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

