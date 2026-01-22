Sweetgree a Aktie

Sweetgree a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085

22.01.2026 13:45:00

Sweetgreen: Can This Salad Chain Grow Into a Long-Term Compounder?​

Since its initial public offering in November 2021, Sweetgreen (NYSE: SG) has taken its investors on a wild ride.In the first year of trading, shares tanked 74%. They then proceeded to skyrocket 236% until late November 2024. After that point, the stock cratered, and it currently trades 85% below its all-time high (as of Jan. 16). This is a lot for investors to digest. Maybe there are better days ahead. Can this salad restaurant chain grow into a long-term compounder?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
