WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
10.03.2026 00:00:00
Sweetgreen Expects Another Challenging Year Ahead. Is the Stock Destined for More of a Decline?
Sweetgreen Expects Another Challenging Year Ahead. Is the Stock Destined for More of a Decline?

It has been more than four years since fast-casual restaurant chain Sweetgreen (NYSE: SG) went public in November 2021. While the company looked to be a promising investment at the time, by focusing on green and healthy meals, it didn't take long for it to fall out of favor with investors. Since going public, Sweetgreen's stock has lost close to 90% of its value.While the stock did experience a resurgence in 2024, it has found its way back into the abyss, with investors feeling more bearish than ever about the business. Sweetgreen is coming off a tough year, and unfortunately, it expects more challenges ahead. Is there so much bearishness priced into its valuation that it can arguably make for a good contrarian buy, or is this simply a risky growth stock you should avoid?
