Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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07.11.2026 04:15:02
Sweetgreen Is Finally Growing Again. Time To Buy?
After nearly two years of declining same-store sales, Sweetgreen (NYSE:SG) has returned to growth.
While the company's third-quarter performance was marred by the Cyclospora outbreak, management said that October results were positive, with same-store sales up 5% and traffic up 4%. The company also raised its full-year guidance, showing that it may have finally emerged from a long retreat over the last two years.
Is this a buy signal for the fast-casual stock? Let's take a look at the third-quarter results and discuss the company's prospects moving forward.
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|Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|12,01
|3,98%
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