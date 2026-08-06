Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
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07.08.2026 00:58:00
Sweetgreen recalls jalapenos, details how cyclospora outbreak will weigh on sales
The salad chain’s shares tumbled after hours, but it said it doesn’t use iceberg lettuce and only uses jalapenos in two dressings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
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23.07.26
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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06.05.26
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11.02.26
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Analysen zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
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|Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
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