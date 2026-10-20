Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
20.10.2026 02:05:00
Sweetgreen (SG) Stock Costs Less Than $11 a Share. Here's Why I'd Still Not Buy It.
If you love ordering salads from Sweetgreen (NYSE: SG) and see that its share price is just $10.10, you might start thinking about investing in it. I'd caution you to think twice, though, for multiple reasons. Here's why I am not planning to invest in it, despite enjoying its Harvest Bowls.
My main reason is this: The company is struggling. It did post a 3.8% increase in revenue in its second quarter, to $197 million, but sales at locations that have been open more than a year dropped by 6.2%. It posted an operating loss of $27.4 million, a bit greater than the year-before loss of $26.4 million. It opened two new restaurants, net, versus nine in the year-ago quarter.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Sweetgreen A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|10,18
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.