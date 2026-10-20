Sweetgreen (SG) Stock Costs Less Than $11 a Share. Here's Why I'd Still Not Buy It.

If you love ordering salads from Sweetgreen (NYSE: SG) and see that its share price is just $10.10, you might start thinking about investing in it. I'd caution you to think twice, though, for multiple reasons. Here's why I am not planning to invest in it, despite enjoying its Harvest Bowls.

My main reason is this: The company is struggling. It did post a 3.8% increase in revenue in its second quarter, to $197 million, but sales at locations that have been open more than a year dropped by 6.2%. It posted an operating loss of $27.4 million, a bit greater than the year-before loss of $26.4 million. It opened two new restaurants, net, versus nine in the year-ago quarter.

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