Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
24.01.2026 17:50:00
Sweetgreen Stock: Can a Popular Brand Translate Into Durable Shareholder Returns?
Sweetgreen (NYSE: SG) has attempted to stand out in the fast-casual restaurant space by emphasizing healthy food. Even though other restaurants, such as Chipotle and Cava Group, emphasize natural ingredients, Sweetgreen more explicitly focuses on health and sustainability and has introduced automation in an attempt to cut costs.Nonetheless, Sweetgreen stock sells at a fraction of its $28 per share initial public offering (IPO) price from 2021. Knowing that, can Sweetgreen find a way to generate shareholder returns, or is this a stock investors need to avoid?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|
06.11.25
|Ausblick: Sweetgreen A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sweetgreen A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Sweetgreen A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
|7,16
|1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.