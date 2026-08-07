Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
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08.08.2026 01:00:00
Sweetgreen Stumbles Again. Are the Turnaround Chances Gone?
Sweetgreen (NYSE: SG) delivered another disappointing earnings report Thursday after hours, and while there were some signs of progress in its turnaround efforts, it clearly wasn't enough as the stock was trading down double digits Friday morning before recouping some of those losses.Image source: Sweetgreen.The clearest picture from the report is that Sweetgreen's results are moving in the right direction, but not fast enough, and sales and profits are still declining. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
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|Sweetgreen Inc Registered Shs -A-
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