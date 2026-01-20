Sweetgree a Aktie
WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085
|
20.01.2026 23:35:00
Sweetgreen vs. Beyond Meat: Which Struggling Stock Is the Better Buy Today?
Inflation has made eating out much more challenging for consumers to afford a decent meal while keeping their budgets intact. Trying to eat healthy is even more difficult, as paying for fresh ingredients can raise prices further.It may not come as much surprise, then, to learn that two companies that have focused on healthy eating alternatives have performed so poorly last year. In 2025, shares of Sweetgreen (NYSE: SG) and Beyond Meat (NASDAQ: BYND) were both down nearly 80%. Both of these stocks come with risks, but which one is the better buy today? Let's take a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
