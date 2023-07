SweetWater Brewing Presents ATLive Concert Series With Grupo Firme and George Strait Headlining

J Balvin , Carrie Underwood , Farruko , Willie Nelson & Family, Yahritza Y Su Ensencia , and Little Big Town W ill J oin the H ighly A nticipated E vent s on October 20 th & 2 1 st at Mercede s - Benz Stadium in Atlanta Ticket Sales Begin July 21, 2023 ATLANTA , July 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel