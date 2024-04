Swiber founder fined S$100,000 over false project announcement, listing rule breaches

RAYMOND Goh, the founder and non-executive chairman of insolvent offshore oil and gas services contractor Swiber , was on Wednesday (Apr 17) slapped with a fine of S$100,000 for two charges – making a false announcement on the Singapore Exchange (SGX) related to a project and the failure to disclose material information to the bourse. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel