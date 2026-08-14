Swift Foods: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Swift Foods hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Swift Foods mit einem Umsatz von insgesamt 5,5 Millionen PHP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,5 Millionen PHP erwirtschaftet worden waren, um 52,40 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at