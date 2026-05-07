Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.05.2026 16:00:00
Swift Student Challenge: Frankfurter Student überzeugt Apple mit App
Anton Baranov hat es aus dem Stand zu höchsten Ehren bei der Swift Student Challenge gebracht. Wie er Apple überzeugte und was ihn und 49 andere jetzt erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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