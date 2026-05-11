Swiggy legte Quartalsergebnis vor

Swiggy hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,34 INR. Im Vorjahresquartal hatten -4,600 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swiggy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 63,83 Milliarden INR im Vergleich zu 44,10 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 3,400 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 63,77 Milliarden INR ausgegangen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -16,870 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiggy ein EPS von -13,720 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 230,53 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Swiggy 152,27 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 15,591 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 228,75 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at