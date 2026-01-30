|
Swiggy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Swiggy hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,36 INR. Im Vorjahresquartal hatten -3,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,97 Prozent auf 61,48 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -4,151 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 60,06 Milliarden INR ausgegangen.
