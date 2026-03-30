Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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30.03.2026 04:50:12

Swiss Back Tougher Social Media Rules As Meta And Alphabet Found Negligent In Landmark US Case

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