Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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30.03.2026 04:50:12
Swiss Back Tougher Social Media Rules As Meta And Alphabet Found Negligent In Landmark US Case
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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27.03.26
|Meta-Aktie schwächer: Streit mit Verbraucherzentralen könnte mit Vergleich enden (dpa-AFX)
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27.03.26
|KORREKTUR/Sammelklage: Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich (dpa-AFX)
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27.03.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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26.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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26.03.26
|ROUNDUP/US-Geschworene: Meta und YouTube warnten nicht vor Risiken (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26