UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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01.09.2026 15:06:44
Swiss finance minister hits out at move to water down UBS capital plans
Karin Keller-Sutter criticises lawmakers for compromise proposal ‘in favour of the bank and against taxpayers’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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