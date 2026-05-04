UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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04.05.2026 07:06:20
Swiss lawmakers gather to discuss law that will shape UBS future
Lawmakers will decide whether to recommend that their colleagues support or reject the proposal, and may also suggest amendmentsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu UBS
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