Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|
29.01.2026 07:26:18
Swiss Life: Blitz-Rücktritt aus dem Verwaltungsrat
Die ehemalige Chefin der Krankrenkasse CSS scheidet aus eigenem Wunsch per sofort aus Verwaltungsrat des Versicherers aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
12:27
|Optimismus in Zürich: SMI am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Pluszeichen in Zürich: Am Nachmittag Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich: SMI mittags stärker (finanzen.at)
|
29.01.26
|Resignation of Philomena Colatrella from the Swiss Life Board of Directors (EQS Group)
|
29.01.26
|Rücktritt von Philomena Colatrella aus dem Verwaltungsrat von Swiss Life (EQS Group)
|
28.01.26
|SIX-Handel SMI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)