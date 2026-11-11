Swiss Life 9-month Fee Income, Premiums Rise

(RTTNews) - Swiss Life Holding AG (SLW1.F, SZLMY, SLHN.SW) reported Wednesday higher fee income and Gross written premiums in the first nine months of 2026.

In the nine-month period, the Swiss life insurance company's fee income totalled 2.04 billion Swiss francs, higher than prior year's 1.91 billion francs. The 8 percent growth in local currency was driven by owned IFAs, own and third-party products and services, as well as Swiss Life Asset Managers.

Gross written premiums, policy fees and deposits received were 17.436 billion francs, up 7 percent from 16.266 billion francs last year. The growth was 8 percent in local currency.

In its home market of Switzerland, Swiss Life achieved premiums of 9.4 billion francs, an increase of 15 percent from last year, driven by particularly high single premiums in the group life business.

In France, premiums rose 4 percent to 6.1 billion euros. In Germany, premiums grew by 2 percent to 1.1 billion euros.

Swiss Life's ongoing 250 million francs share buyback programme will run until the end of March 2027.