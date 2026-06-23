Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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23.06.2026 08:12:55
Swiss Life AM: Exit bei Amprion nach 15 Jahren
Swiss Life Asset Managers verkauft ihre mittelbare Beteiligung am deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion an RWE. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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