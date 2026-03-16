Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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16.03.2026 06:00:27
Swiss Life AM geht mit Gewerbeimmobilienfonds an die Börse
Swiss Life Asset Managers sieht gute und stabile Renditechancen für Schweizer Gewerbeimmobilien. Nun soll ein Portfolio mit 20 Liegenschaften aus dem Besitz von Swiss Life als börsenkotierter Fonds lanciert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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