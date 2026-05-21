Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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21.05.2026 07:26:13

Swiss Life baut Fee-Geschäft weiter aus und kauft in Deutschland zu

Swiss Life ist mit einem soliden Wachstum ins Jahr 2026 gestartet. Der Vorsorge- und Versicherungskonzern steigerte im ersten Quartal sowohl das Prämienvolumen als auch die Fee-Erträge. Gleichzeitig setzt die Gruppe mit einer Übernahme in Deutschland ein strategisches Zeichen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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