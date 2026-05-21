Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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21.05.2026 07:26:13
Swiss Life baut Fee-Geschäft weiter aus und kauft in Deutschland zu
Swiss Life ist mit einem soliden Wachstum ins Jahr 2026 gestartet. Der Vorsorge- und Versicherungskonzern steigerte im ersten Quartal sowohl das Prämienvolumen als auch die Fee-Erträge. Gleichzeitig setzt die Gruppe mit einer Übernahme in Deutschland ein strategisches Zeichen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
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07:00
|Swiss Life erzielt im ersten Quartal 2026 ein höheres Geschäftsvolumen und steigert die Fee-Erträge um 6% und die Prämieneinnahmen um 5% (EQS Group)
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20.05.26
|Gewinne in Zürich: SMI beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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20.05.26
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20.05.26
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Analysen zu Swiss Life AG (N)
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|Swiss Life AG (N)
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