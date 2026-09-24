Swiss-Life-Chefökonom: «Wir erleben eine ungewöhnliche Entwicklung am Arbeitsmarkt»

Die Schweizer Wirtschaft wächst, doch auf dem Arbeitsmarkt ist davon wenig zu spüren. Swiss-Life-Chefökonom Marc Brütsch sieht darin ein ungewöhnliches Muster. Im Interview spricht er über die nächsten Schritte der Nationalbank, die Folgen von KI, hohe US-Renditen und ein geopolitisches Szenario mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber enormen Folgen.