Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|
24.09.2026 06:00:00
Swiss-Life-Chefökonom: «Wir erleben eine ungewöhnliche Entwicklung am Arbeitsmarkt»
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Die Schweizer Wirtschaft wächst, doch auf dem Arbeitsmarkt ist davon wenig zu spüren. Swiss-Life-Chefökonom Marc Brütsch sieht darin ein ungewöhnliches Muster. Im Interview spricht er über die nächsten Schritte der Nationalbank, die Folgen von KI, hohe US-Renditen und ein geopolitisches Szenario mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber enormen Folgen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
23.09.26
|Börse Zürich: SMI klettert (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI mittags leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|SIX-Handel: Börsianer lassen SMI am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
23.09.26
|Optimismus in Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
22.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Zürich in Grün: SMI mittags freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Life AG (N)
|958,80
|-0,21%