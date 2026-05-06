Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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06.05.2026 13:50:59
Swiss Life Deutschland beruft neuen COO Finanzvertrieb
Swiss Life Deutschland hat einen langjährigen Manager zum Chief Operating Officer Finanzvertriebe berufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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