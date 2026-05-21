Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Swiss Life erzielt im ersten Quartal 2026 ein höheres Geschäftsvolumen und steigert die Fee-Erträge um 6% und die Prämieneinnahmen um 5%



21.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zürich, 21. Mai 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Fee-Erträge: CHF 686 Millionen (+6% in lokaler Währung)

Prämieneinnahmen: CHF 8,2 Milliarden (+5% in lokaler Währung)

Direkte Anlageerträge: CHF 942 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 1084 Millionen)

TPAM: Nettoneugeldzuflüsse: CHF 4,2 Milliarden;

verwaltete Vermögen: CHF 148 Milliarden (31. März 2026)

SST-Quote per 31. März 2026: rund 210% (31. Dezember 2025: 213%)

Swiss Life Deutschland erwirbt die TELIS Gruppe mit rund 1800 zertifizierten Beraterinnen und Beratern und festigt damit ihre Position als ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Deutschland. «Wir haben im ersten Quartal 2026 ein erfreuliches Wachstum des Geschäftsvolumens erzielt und sowohl das Fee- als auch das Versicherungsgeschäft weiter ausgebaut», sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. «Besonders freut mich, dass wir das Fee-Geschäft in allen Divisionen steigern konnten. Mit unserer Leistung im ersten Quartal 2026 sind wir im Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2027› gut auf Kurs.»



Swiss Life baute in den ersten drei Monaten 2026 ihr Fee-Geschäft weiter aus. Die Fee-Erträge konnten in lokaler Währung um 6% auf CHF 686 Millionen gesteigert werden (Vorjahresperiode: CHF 659 Millionen). Asset Managers, die eigenen Beraterkanäle sowie die eigenen und fremden Produkte und Dienstleistungen konnten alle ihren Beitrag ausbauen. Die Prämieneinnahmen erhöhten sich im ersten Quartal auf CHF 8,2 Milliarden, ein Anstieg von 5% in lokaler Währung (Vorjahresperiode: CHF 7,9 Milliarden).



Wachstum des Fee-Geschäfts in allen Divisionen

Im Heimmarkt Schweiz erzielte Swiss Life Prämieneinnahmen von CHF 5,0 Milliarden, eine Steigerung von 10% gegenüber der Vorjahresperiode. Die im teilautonomen Geschäft verwalteten Vermögen betrugen per Ende März 2026 CHF 8,1 Milliarden (31. Dezember 2025: CHF 8,4 Milliarden). Die Fee-Erträge erhöhten sich um 2% auf CHF 93 Millionen. Swiss Life in Frankreich verzeichnete Prämieneinnahmen in der Höhe von EUR 2,0 Milliarden, was einem Rückgang um 2% in lokaler Währung entspricht. Im Lebengeschäft sanken die Prämien leicht um 1%. Der Anteil der anteilgebundenen Prämien am gesamten Lebengeschäft betrug 73% (Vorjahresperiode: 65%) und widerspiegelt den unveränderten Fokus auf anteilgebundene Lösungen. Die Fee-Erträge erhöhten sich um 8% auf EUR 166 Millionen. Swiss Life in Deutschland verzeichnete Prämieneinnahmen von EUR 425 Millionen, ein Plus von 3%. Die Fee-Erträge stiegen um 5% auf EUR 238 Millionen. In der Markteinheit International kamen die Prämieneinnahmen auf EUR 1,1 Milliarden zu stehen und lagen damit 3% unter dem ersten Quartal 2025. Im Fee-Geschäft erhöhten sich die Erträge um 2% auf EUR 94 Millionen.



Bei Swiss Life Asset Managers lagen die verwalteten Vermögen im Drittkundengeschäft (TPAM) per Ende März 2026 bei CHF 148 Milliarden (31. Dezember 2025: CHF 146 Milliarden). Die Nettoneugeldzuflüsse im TPAM-Geschäft betrugen im ersten Quartal 2026 CHF 4,2 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 9,3 Milliarden), dies im Vergleich zu einer aussergewöhnlich hohen Vorjahresperiode. Swiss Life Asset Managers erwirtschaftete Gesamterträge in der Höhe von CHF 261 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 234 Millionen). Das TPAM-Geschäft leistete einen Beitrag von CHF 171 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 147 Millionen), wobei sowohl wiederkehrende als auch nicht wiederkehrende Erträge zum Wachstum beigetragen haben.



Swiss Life erzielte im ersten Quartal 2026 direkte Anlageerträge in der Höhe von CHF 942 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 1084 Millionen). Der Rückgang ist auf tiefere Erträge aus Infrastruktur und Aktien sowie auf Wechselkursbewegungen zurückzuführen. Die nicht annualisierte direkte Anlagerendite lag bei 0,7% (Vorjahresperiode: 0,8%). Per Ende März 2026 geht Swiss Life von einer SST-Quote von rund 210% aus (31. Dezember 2025: 213%). Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%. Das bis Ende Mai 2026 laufende Aktienrückkaufprogramm in der Höhe von CHF 750 Millionen verläuft nach Plan.



Swiss Life Deutschland erwirbt TELIS Gruppe

Swiss Life Deutschland übernimmt die TELIS Gruppe mit rund 1800 zertifizierten Beraterinnen und Beratern. Mit dieser Akquisition festigt Swiss Life Deutschland ihre Position als ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Deutschland mit rund 8000 zertifizierten Beraterinnen und Beratern und jährlichen Fee-Erträgen von über EUR 1 Milliarde (2025, inklusive TELIS).



«Wir sind der festen Überzeugung, dass qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung für unsere Zielgruppen unerlässlich und damit ein Wachstumsmarkt bleibt. Durch den Zusammenschluss mit TELIS wächst unsere Beratungsorganisation weiter», sagt Dirk von der Crone, CEO von Swiss Life Deutschland. Swiss Life Deutschland plant, die Marken und die vertriebliche Eigenständigkeit der TELIS Gruppe zu bewahren. Zum Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Das Closing soll nach Erhalt aller behördlichen Zustimmungen im dritten Quartal 2026 erfolgen.



Telefonkonferenz für Analysten und Investoren

Heute um 9 Uhr (MEZ) findet für Finanzanalysten und Investoren eine Telefonkonferenz mit Matthias Aellig, Group CEO, und Marco Gerussi, Group CFO, in englischer Sprache statt. Zudem steht auf der Webseite ein Audio-Webcast zur Verfügung. Sämtliche Unterlagen zum Abschluss finden Sie online unter www.swisslife.com.



Einwahlnummer Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Einwahlnummer UK: +44 (0) 207 107 06 13

Einwahlnummer USA: +1 (1) 631 570 56 13

Kennzahlen per 31.03.2026

Basis IFRS, ungeprüft 3M 2026 3M 2025 Veränderung

(in Prozent) Veränderung

(in lokaler Währung) Gruppe1 (Mio. CHF) Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 8 198 7 918 +4% +5% Fee-Erträge;

davon Asset Managers

davon eigene Beraterkanäle

davon eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen 686

256

305

269 659

232

301

268 +4%

+10%

+1%

+1% +6%

+10%

+4%

+3% Zu den Geschäftseinheiten Schweiz (Mio. CHF) Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 4 984 4 534 +10% - Fee-Erträge 93 91 +2% - Frankreich (Mio. EUR) Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 2 007 2 050 -2% - Fee-Erträge 166 154 +8% - Deutschland (Mio. EUR) Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 425 412 +3% - Fee-Erträge 238 227 +5% - International (Mio. EUR) Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen 1 096 1 130 -3% - Fee-Erträge 94 92 +2% - Asset Managers (Mio. CHF) Gesamterträge2;

davon TPAM3 261

171 234

147 +12%

+16% -

- Nettoneugelder TPAM 4 230 9 316 -55% - Verwaltete Vermögen TPAM 148 455 145 7074 +2% - 1 Die verbuchten Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltenen Einlagen der Gruppe beinhalten Eliminationen; die Fee-Erträge der Gruppe beinhalten das Segment Other und Eliminationen. 2 Kommissions- und übrige Nettoerträge (einschliesslich Nettoerträgen aus Immobilienprojektentwicklung) 3 Anteil der gesamten nicht wiederkehrenden Erträge von TPAM von 13% in 3M 2026 und 6% in 3M 2025 4 Per 31. Dezember 2025

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Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 11 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000 Beraterinnen und Beratern. Unternehmensfilm von Swiss Life Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.

Ende der Adhoc-Mitteilung