Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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01.07.2026 17:45:14
Swiss Life Germany successfully completes acquisition of TELIS Group
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Swiss Life Holding AG
/ Key word(s): Acquisition
Zurich, 1 July 2026
Swiss Life Germany has successfully completed the acquisition of the TELIS Group, which was announced on 21 May 2026, with effect from 1 July 2026.
Headquartered in Regensburg, the TELIS Group is one of Germany’s leading financial advisory firms, with around 1800 certified advisors. The group includes TELIS FINANZ, Deutsches Maklerforum AG (DMF) and DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG, among others.
Media Relations
Investor Relations
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Swiss Life Group
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End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Switzerland
|Phone:
|+41432843311
|E-mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valor:
|1485278
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2358272
|End of News
|EQS News Service
|
2358272 01.07.2026 CET/CEST
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