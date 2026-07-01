Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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01.07.2026 17:45:14

Swiss Life Germany successfully completes acquisition of TELIS Group

Swiss Life Holding AG / Key word(s): Acquisition
Swiss Life Germany successfully completes acquisition of TELIS Group

01.07.2026 / 17:45 CET/CEST

Zurich, 1 July 2026

Swiss Life Germany has successfully completed the acquisition of the TELIS Group, which was announced on 21 May 2026, with effect from 1 July 2026.

Headquartered in Regensburg, the TELIS Group is one of Germany’s leading financial advisory firms, with around 1800 certified advisors. The group includes TELIS FINANZ, Deutsches Maklerforum AG (DMF) and DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG, among others.

With this acquisition, Swiss Life Germany strengthens its position as a leading financial advisory company in Germany, with around 8000 certified advisors and annual fee income in excess of EUR 1 billion (2025, including TELIS). Swiss Life Germany plans to retain TELIS Group’s brands and the independence of its distribution operations.


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investor.relations@swisslife.ch

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Swiss Life Group

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Swiss Life Group
The Swiss Life Group is one of Europe’s leading comprehensive life and pensions and financial solutions providers. In its core markets of Switzerland, France and Germany, Swiss Life offers individuals and corporations comprehensive and individual advice plus a broad range of own and partner products through its sales force and distribution partners such as brokers and banks.

Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus and Chase de Vere advisors also broker suitable products from partner companies for customers. Swiss Life Asset Managers offers institutional and private investors access to investment and asset management solutions. Swiss Life provides multinational corporations with employee benefits solutions and high net worth individuals with structured life and pensions products. 

Swiss Life Holding Ltd, registered in Zurich, was founded in 1857 as Schweizerische Rentenanstalt. The shares of Swiss Life Holding Ltd are listed on the SIX Swiss Exchange (SLHN). The Swiss Life Group also includes various subsidiaries. The Group employs a workforce of around 11 000 and has at its disposal a distribution network of around 17 000 advisors.

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Swiss Life corporate film

Cautionary statement regarding forward-looking information
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar.


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View original content: EQS News

Language: English
Company: Swiss Life Holding AG
General-Guisan-Quai 40
8022 Zürich
Switzerland
Phone: +41432843311
E-mail: investor.rel@swisslife.ch
Internet: www.swisslife.com
ISIN: CH0014852781
Valor: 1485278
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2358272

 
End of News EQS News Service

2358272  01.07.2026 CET/CEST

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