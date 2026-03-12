Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|
12.03.2026 07:13:58
Swiss Life macht Punktlandung und erhöht Dividende
Swiss Life hat im Geschäftsjahr 2025 den Betriebsgewinn gesteigert und die Eigenkapitalrendite weiter verbessert. Der Versicherungs- und Vorsorgekonzern profitierte von Wachstum in allen Divisionen sowie Mittelzuflüssen im Asset Management. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Life AG (N)
|897,40
|0,09%
|Swiss Life Holding AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh
|46,80
|32,95%
