Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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24.04.2026 17:45:21
Swiss Life publiziert Bericht über die Finanzlage – weiterhin starke Solvenz
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Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Zürich, 24. April 2026
Heute veröffentlicht Swiss Life den Bericht über die Finanzlage 2025. Dieser ergänzt den bereits publizierten Geschäftsbericht 2025 und enthält neben Angaben zu Geschäftstätigkeit, Governance und Risikomanagement auch Informationen zur Solvabilität von Swiss Life. Der Bericht ist unter www.swisslife.com/ergebnisse abrufbar.
Der Bericht über die Finanzlage 2025 bestätigt die bereits im März 2026 im Rahmen des Jahresergebnisses 2025 kommunizierte starke Solvenzposition von Swiss Life: Der SST-Quotient der Swiss Life-Gruppe belief sich per 31. Dezember 2025 auf 213% (Vorjahr: 201%). Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%.
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Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41432843311
|E-Mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valorennummer:
|1485278
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2314934
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314934 24.04.2026 CET/CEST
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