Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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27.05.2026 07:00:13
Swiss Life publiziert die Betriebsrechnung 2025 zum BVG-Geschäft
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Swiss Life Holding AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Zürich, 27. Mai 2026
Heute veröffentlicht Swiss Life die Betriebsrechnung 2025 zum Geschäft mit der beruflichen Vorsorge in der Schweiz.
Swiss Life Schweiz
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41432843311
|E-Mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valorennummer:
|1485278
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2333850
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2333850 27.05.2026 CET/CEST
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