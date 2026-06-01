Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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01.06.2026 07:00:13
Swiss Life schliesst Aktienrückkaufprogramm ab
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Swiss Life Holding AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Zürich, 1. Juni 2026
Swiss Life hat das am 3. Dezember 2024 bekanntgegebene Aktienrückkaufprogramm zum Zweck der Kapitalherabsetzung abgeschlossen.
Seit dem 9. Dezember 2024 hat die Swiss Life Holding AG 910’273 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von CHF 823.93 pro Aktie zurückgekauft und damit das angestrebte Volumen von CHF 750 Millionen erreicht.
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Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Holding AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41432843311
|E-Mail:
|investor.rel@swisslife.ch
|Internet:
|www.swisslife.com
|ISIN:
|CH0014852781
|Valorennummer:
|1485278
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2336324
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2336324 01.06.2026 CET/CEST
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