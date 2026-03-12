Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Swiss Life setzt Wachstum fort, steigert Betriebsgewinn und erhöht Dividende – «Swiss Life 2027» gut auf Kurs



12.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 12. März 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Reingewinn: stabil bei CHF 1,26 Milliarden

Betriebsgewinn: CHF 1,83 Milliarden (+3% in lokaler Währung)

Fee-Ergebnis: CHF 858 Millionen (–1% in lokaler Währung)

Eigenkapitalrendite: 17,2% (2024: 16,6%)

Cash-Transfer an die Holding: CHF 1,22 Milliarden (2024: CHF 1,31 Milliarden)

Fee-Erträge: CHF 2,59 Milliarden (+5% in lokaler Währung)

Prämieneinnahmen: CHF 20,9 Milliarden (+3% in lokaler Währung)

TPAM: Nettoneugeldzuflüsse von CHF 17,7 Milliarden (+88%); verwaltete Vermögen von CHF 146 Milliarden (+17%)

SST-Quote: rund 210% (31. Dezember 2024: 201%)

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Dividende von CHF 36.50 je Aktie vor (Vorjahr: CHF 35.00) «Ich bin mit unserer operativen Leistung im Versicherungs- und im Fee-Geschäft im Jahr 2025 sehr zufrieden. Wir konnten das Geschäftsvolumen, den Betriebsgewinn und die Eigenkapitalrendite steigern», sagt Matthias Aellig, Group CEO von Swiss Life. «Es freut mich, dass wir unsere erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und mit dem Unternehmensprogramm ‹Swiss Life 2027› gut auf Kurs sind. Ich möchte allen unseren Mitarbeitenden und Beraterinnen und Beratern für ihr grosses Engagement sowie unseren Kundinnen und Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Treue danken.»



Betriebsgewinn um 3% gesteigert

Swiss Life steigerte im Geschäftsjahr 2025 das Betriebsergebnis im Versicherungsgeschäft auf CHF 1,10 Milliarden, was in lokaler Währung einem Plus von 6% entspricht. Das Fee-Ergebnis kam auf CHF 858 Millionen zu stehen (2024: CHF 870 Millionen), wozu die eigenen Beraterkanäle sowie eigene und fremde Produkte einen starken Beitrag leisteten. Insgesamt konnte die Swiss Life-Gruppe den Betriebsgewinn in lokaler Währung um 3% auf CHF 1,83 Milliarden steigern. Trotz CHF 35 Millionen höherer Steueraufwendungen erreichte der Reingewinn mit CHF 1,26 Milliarden das Vorjahresniveau.



Die Prämieneinnahmen beliefen sich auf CHF 20,9 Milliarden, ein Anstieg von 3% in lokaler Währung, wobei sämtliche Versicherungssegmente zum Wachstum beitrugen. Swiss Life konnte das Fee-Geschäft weiter ausbauen und erzielte Fee-Erträge von insgesamt CHF 2,59 Milliarden. Das Wachstum von 5% in lokaler Währung ist auf die eigenen Beraterkanäle (+5%), eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen (+5%) und Swiss Life Asset Managers (+2%) zurückzuführen.



Die Contractual Service Margin (CSM), die Bilanzgrösse, welche die künftigen Gewinnbeiträge aus dem bestehenden Versicherungsgeschäft umfasst, stieg um fast eine Milliarde auf CHF 15,3 Milliarden per Ende 2025 (31. Dezember 2024: CHF 14,4 Milliarden).



Die direkten Anlageerträge blieben stabil bei CHF 4,13 Milliarden, was einer direkten Anlagerendite von 2,9% entspricht (2024: 2,9%). Die Nettoanlageerträge beliefen sich auf CHF 3,79 Milliarden (2024: CHF 3,73 Milliarden) und die Nettoanlagerendite lag bei 2,7% (2024: 2,6%).



Wachstum in allen Divisionen

In der Schweiz konnte Swiss Life die Prämieneinnahmen um 3% auf CHF 10,2 Milliarden steigern (2024: CHF 9,91 Milliarden). Die im teilautonomen Geschäft verwalteten Vermögen betrugen per Ende 2025 CHF 8,38 Milliarden (31. Dezember 2024: CHF 7,78 Milliarden). Das Fee-Ergebnis lag stabil bei CHF 55 Millionen. Das Segmentergebnis stieg um 4% auf CHF 891 Millionen, dies aufgrund eines höheren Betriebsergebnisses im Versicherungsgeschäft. Der Cash-Transfer an die Holding kam auf CHF 0,65 Milliarden zu stehen und lag damit CHF 0,09 Milliarden unter dem Vorjahr, in dem ein Einmaleffekt von CHF 0,12 Milliarden enthalten war.



In Frankreich verzeichnete Swiss Life Prämieneinnahmen in der Höhe von EUR 8,09 Milliarden, ein Anstieg von 4%. Im Lebengeschäft stiegen die Prämien um 5%. Der Anteil anteilgebundener Lösungen lag mit 69% deutlich über dem Markt (39%). Die Fee-Erträge erhöhten sich um 10% auf EUR 593 Millionen. Das Fee-Ergebnis stieg um 7% auf EUR 195 Millionen. Das Segmentergebnis erhöhte sich um 8% auf EUR 361 Millionen, dies auch aufgrund eines höheren Betriebsergebnisses im Versicherungsgeschäft. Die Division erzielte einen Cash-Transfer an die Holding von EUR 191 Millionen, ein Plus von 3%.



Bei Swiss Life in Deutschland stiegen die Prämieneinnahmen um 2% auf EUR 1,54 Milliarden. Die Fee-Erträge erhöhten sich um 7% auf EUR 881 Millionen. Das Fee-Ergebnis stieg um 6% auf EUR 127 Millionen. Das Segmentergebnis wuchs um 6% auf EUR 205 Millionen. Der Cash-Transfer an die Holding belief sich auf EUR 106 Millionen, was einem Plus von 2% entspricht.



In der Markteinheit International konnten die Prämieneinnahmen um 6% auf EUR 1,83 Milliarden gesteigert werden. Die Fee-Erträge kamen auf EUR 379 Millionen zu stehen, ein Minus von 1%. Das Fee-Ergebnis stieg um 1% auf EUR 91 Millionen. Das Segmentergebnis erhöhte sich um 10% auf EUR 130 Millionen, dies hauptsächlich aufgrund eines höheren Betriebsergebnisses im Versicherungsgeschäft. Der Cash-Transfer an die Holding lag mit EUR 73 Millionen 9% über dem Vorjahr.



Swiss Life Asset Managers konnte 2025 die Nettoneugeldzuflüsse im TPAM-Geschäft aufgrund starker Zuflüsse in Wertschriften und Immobilien auf CHF 17,7 Milliarden fast verdoppeln (2024: CHF 9,5 Milliarden). Die im TPAM-Geschäft verwalteten Vermögen erhöhten sich per Ende 2025 auf CHF 146 Milliarden (31. Dezember 2024: CHF 125 Milliarden). Die Gesamterträge von Swiss Life Asset Managers beliefen sich auf CHF 1,15 Milliarden (2024: CHF 1,16 Milliarden). Das TPAM-Geschäft leistete dazu einen Beitrag von CHF 795 Millionen (2024: CHF 802 Millionen), wobei höhere wiederkehrende Erträge durch tiefere nicht wiederkehrende Erträge kompensiert wurden. Das Segmentergebnis ging um 7% auf CHF 414 Millionen zurück, da die nicht wiederkehrenden Erträge von TPAM unter dem sehr starken Vorjahresniveau lagen. Der Cash-Transfer an die Holding nahm im Vergleich zum Vorjahr um 3% auf CHF 250 Millionen zu, wobei das Vorjahr einen Einmaleffekt von CHF 20 Millionen enthielt.



«Swiss Life 2027» gut auf Kurs

Mit dem Jahresergebnis 2025 schliesst Swiss Life ein erfreuliches erstes Jahr im Unternehmensprogramm «Swiss Life 2027» ab. Swiss Life will bis 2027 das Fee-Ergebnis auf über CHF 1 Milliarde ausbauen (2025: CHF 858 Millionen) und in jedem Jahr des Programms eine Eigenkapitalrendite von 17 bis 19% erzielen (2025: 17,2%). Zudem will Swiss Life den kumulierten Cash-Transfer an die Holding in den drei Jahren des Programms auf CHF 3,6 bis 3,8 Milliarden steigern (2025: CHF 1,22 Milliarden). Ausserdem strebt Swiss Life in jedem der drei Jahre eine Dividendenausschüttungsquote von über 75% an (2025: 82%) und will die Dividende je Aktie erhöhen (Geschäftsjahr 2025: CHF 36.50, ein Plus von 4% gegenüber dem Vorjahr).



Per 31. Dezember 2025 geht die Swiss Life-Gruppe von einer SST-Quote von rund 210% aus (31. Dezember 2024: 201%). Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%. Das bis Ende Mai 2026 laufende Aktienrückkaufprogramm in der Höhe von CHF 750 Millionen verläuft nach Plan.



Anträge an die Generalversammlung

Der Verwaltungsrat wird den Aktionären anlässlich der Generalversammlung vom 7. Mai 2026 eine Dividende von CHF 36.50 je Aktie vorschlagen (Vorjahr: CHF 35.00). Die Dividendenausschüttung erfolgt am 13. Mai 2026.



Wie bereits kommuniziert, stellen sich die langjährigen Verwaltungsratsmitglieder Henry Peter und Adrienne Corboud Fumagalli an der Generalversammlung 2026 nicht zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung 2026 Luisa Delgado und Patrick Frost zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl, Verwaltungsratspräsident Rolf Dörig für eine letzte Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2027.



Kennzahlen per 31.12.2025 Basis IFRS, ungeprüft 2025 2024 Veränderung

(in Prozent) Veränderung

(in lokaler Währung) Total (Mio. CHF) Betriebsgewinn 1 827 1 783 +2% +3% Reingewinn 1 256 1 261 0% 0% Verbuchte Bruttoprämien1 20 871 20 330 +3% +3% Fee-Erträge2 2 588 2 492 +4% +5% Fee-Ergebnis 858 870 -2% -1% Cash-Transfer 1 220 1 308 -7% - Zu den Geschäftseinheiten Schweiz (Mio. CHF) Verbuchte Bruttoprämien 10 214 9 911 +3% - Fee-Erträge 359 339 +6% - Segmentergebnis;

davon Fee-Ergebnis 891

55 854

55 +4%

0% -

- Cash-Transfer 651 741 -12% - Frankreich (Mio. EUR) Verbuchte Bruttoprämien 8 094 7 774 +4% - Fee-Erträge 593 541 +10% - Segmentergebnis;

davon Fee-Ergebnis 361

195 335

182 +8%

+7% -

- Cash-Transfer 191 186 +3% - Deutschland (Mio. EUR) Verbuchte Bruttoprämien 1 541 1 506 +2% - Fee-Erträge 881 821 +7% - Segmentergebnis;

davon Fee-Ergebnis 205

127 193

120 +6%

+6% -

- Cash-Transfer 106 104 +2% - International (Mio. EUR) Verbuchte Bruttoprämien 1 829 1 720 +6% - Fee-Erträge 379 381 -1% - Segmentergebnis;

davon Fee-Ergebnis 130

91 118

90 +10%

+1% -

- Cash-Transfer 73 67 +9% - Asset Managers (Mio. CHF) Gesamterträge3;

davon TPAM4 1 148

795 1 158

802 -1%

-1% -

- Nettoneugelder TPAM 17 742 9 453 +88% - Verwaltete Vermögen TPAM 145 707 124 688 +17% - Segmentergebnis;

davon TPAM 414

229 446

254 -7%

-10% -

- Cash-Transfer 250 242 +3% - 1 Total einschliesslich Intersegment-Eliminationen von CHF -106 Mio. im Geschäftsjahr 2025 und CHF -64 Mio. im Geschäftsjahr 2024 2 Total einschliesslich Segment Other und Intersegment-Eliminationen von CHF -489 Mio. im Geschäftsjahr 2025 und CHF -466 Mio. im Geschäftsjahr 2024 3 Kommissions- und übrige Nettoerträge (einschliesslich Nettoerträgen aus Immobilienprojektentwicklung) 4 Anteil der gesamten nicht wiederkehrenden Erträge von TPAM von 27% im Geschäftsjahr 2025 und 32% im Geschäftsjahr 2024

Alle unsere Medienmitteilungen finden Sie unter swisslife.com/medienmitteilungen Swiss Life Gruppe

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.



Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch passende Produkte von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.



Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 11 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000 Beraterinnen und Beratern. Unternehmensfilm von Swiss Life Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Publikation enthält spezifische in die Zukunft gerichtete Aussagen, wie etwa Aussagen, die die Begriffe «glauben», «voraussetzen», «erwarten» oder ähnliche Begriffe enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und weiteren wichtigen Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und Erwartungen von Swiss Life deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Angesichts dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen, die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu verändern oder sie an neue Informationen, zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder Ähnliches anzupassen.

