Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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01.09.2026 07:16:20
Swiss Life steigert Gewinn und streicht 600 Stellen
Swiss Life hat im ersten Halbjahr 2026 mehr verdient und will weitere eigene Aktien zurückkaufen. Gleichzeitig kündigt der Lebensversicherer ein Sparprogramm an: Bis Ende 2028 sollen rund 600 Stellen wegfallen. Etwa die Hälfte davon betrifft die Schweiz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
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07:00
|Swiss Life im ersten Halbjahr 2026 mit höherem Fee-Ergebnis und Betriebsgewinn – Abbau von rund 600 Stellen bis Ende 2028 (EQS Group)
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07:00
|Swiss Life with higher fee result and profit from operations in first half of 2026 – reduction of around 600 positions by the end of 2028 (EQS Group)
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31.08.26
|Schwacher Handel: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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28.08.26
|SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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27.08.26
|Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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27.08.26
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24.08.26
|Montagshandel in Zürich: Börsianer lassen SMI mittags steigen (finanzen.at)
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21.08.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
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Aktien in diesem Artikel
|Swiss Life AG (N)
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