Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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11.11.2026 07:24:41
Swiss Life steigert Prämieneinnahmen - weniger Neugeld im Asset Management
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Der Versicherungskonzern Swiss Life hat in den ersten neun Monaten 2026 sowohl die Prämieneinnahmen als auch die Fee-Erträge gesteigert. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in der Schweiz. Im Asset Management gingen dagegen die Nettoneugeldzuflüsse deutlich zurück.
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