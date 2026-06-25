Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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25.06.2026 11:23:31

Swiss Life-Studie: Der Schweiz geht der Nachwuchs aus

Die Schweiz bekommt immer weniger Kinder. Das überrascht umso mehr, als sich viele Menschen weiterhin eine Familie wünschen. Eine neue Studie von Swiss Life zeigt unter anderem auf, welches die Folgen für Wirtschaft und Altersvorsorge sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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