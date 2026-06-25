Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
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25.06.2026 11:23:31
Swiss Life-Studie: Der Schweiz geht der Nachwuchs aus
Die Schweiz bekommt immer weniger Kinder. Das überrascht umso mehr, als sich viele Menschen weiterhin eine Familie wünschen. Eine neue Studie von Swiss Life zeigt unter anderem auf, welches die Folgen für Wirtschaft und Altersvorsorge sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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