UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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11.08.2026 17:34:00
Swiss parliament panel fails to reach deal on UBS capital rules
Some lawmakers want to soften tougher rules drafted by the government after Credit Suisse’s collapseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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