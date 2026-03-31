Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
31.03.2026 07:00:35
Swiss Prime Site appoints Martina Moosmann as its new Chief Financial Officer
Swiss Prime Site AG
/ Key word(s): Personnel
PRESS RELEASE
Zug, 31 March 2026
Swiss Prime Site is today announcing the appointment of Martina Moosmann as its new Chief Financial Officer (CFO), effective 15 April 2026. She succeeds Marcel Kucher, who was appointed CEO of Swiss Prime Site on 01 January 2026 and has since also held the CFO role on an interim basis. In her new function, Martina Moosmann will report directly to Marcel Kucher and will become a member of Swiss Prime Site’s Group Executive Board.
