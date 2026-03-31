WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

31.03.2026 07:00:35

Swiss Prime Site appoints Martina Moosmann as its new Chief Financial Officer

Swiss Prime Site AG / Key word(s): Personnel
PRESS RELEASE

Zug, 31 March 2026

Swiss Prime Site is today announcing the appointment of Martina Moosmann as its new Chief Financial Officer (CFO), effective 15 April 2026. She succeeds Marcel Kucher, who was appointed CEO of Swiss Prime Site on 01 January 2026 and has since also held the CFO role on an interim basis. In her new function, Martina Moosmann will report directly to Marcel Kucher and will become a member of Swiss Prime Site’s Group Executive Board.

Martina Moosmann is a recognised financial expert who brings with her over 25 years of international leadership experience in the fields of asset management, capital management and corporate finance. She most recently served as Chief Financial Officer of Swiss Re Asset Management, where she was responsible for the financial oversight of a global investment portfolio of over USD 100 billion from 2019.

During her long career at Swiss Re, Martina Moosmann held several senior management positions in corporate development as well as in capital and liquidity management. In addition, she performed corporate finance and investor relations roles at Barry Callebaut Group and served as a Board member of a sustainability-focused real estate company. Martina Moosmann holds a Master’s degree in Economics from the University of Vienna and an IMD Board Director Diploma.

Marcel Kucher, CEO of Swiss Prime Site, stated: “I very much look forward to working with Martina. With her extensive financial expertise, long-standing experience working with regulatory bodies and rating agencies, her strong background in investor relations and proven international leadership track-record, she will further strengthen our Group Executive Board and support us in achieving our long term strategic objectives.”

If you have any questions, please contact:
 
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss

Media Relations, Patrick Friedli
Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss


Language: English
Company: Swiss Prime Site AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Switzerland
Phone: +41 (0)58 317 17 17
E-mail: info@sps.swiss
Internet: www.sps.swiss
ISIN: CH0008038389
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2300874

 
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

