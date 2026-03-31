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Swiss Prime Site ernennt Martina Moosmann zur neuen CFO



31.03.2026 / 07:00 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Zug, 31. März 2026 Swiss Prime Site gibt heute die Ernennung von Martina Moosmann als neue Chief Financial Officer (CFO) ab 15. April 2026 bekannt. Damit tritt sie die Nachfolge von Marcel Kucher an, der zum 1. Januar 2026 zum CEO gewählt wurde und seither interimistisch weiterhin auch als CFO tätig war. In ihrer Rolle wird Martina Moosmann direkt an Marcel Kucher berichten und Teil der Gruppenleitung von Swiss Prime Site sein.



Mit Martina Moosmann gewinnt Swiss Prime Site eine sehr erfahrene Finanzexpertin mit über 25 Jahren internationaler Führungserfahrung in den Bereichen Asset Management, Kapitalmanagement und Corporate Finance. Zuletzt war sie als Chief Financial Officer von Swiss Re Asset Management tätig, wo sie seit 2019 für die finanzielle Steuerung eines globalen Anlageportfolios von über USD 100 Milliarden verantwortlich zeichnete.



Während ihrer langjährigen Tätigkeit bei Swiss Re bekleidete sie mehrere leitende Positionen in der Unternehmensentwicklung sowie im Kapital und Liquiditätsmanagement. Ausserdem war sie in den Bereichen Corporate Finance und Investor Relations bei der Barry Callebaut Group sowie als Verwaltungsrätin einer auf Nachhaltigkeit fokussierten Immobiliengesellschaft tätig. Martina Moosmann verfügt über einen Masterabschluss in Volkswirtschaft der Universität Wien sowie über ein IMD Board Director Diploma.



Marcel Kucher, CEO von Swiss Prime Site: «Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Martina. Dank ihrer umfassenden Finanzexpertise, ihrer langjährigen Erfahrung im Umgang mit Aufsichtsbehörden und Ratingagenturen, ihres ausgewiesenen Know-hows im Bereich Investor Relations sowie ihrer internationalen Führungserfahrung wird sie unsere Gruppenleitung weiter stärken und uns bei der Erreichung unserer langfristigen strategischen Ziele unterstützen.» Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

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Media Relations, Patrick Friedli

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