Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
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31.03.2026 07:00:35
Swiss Prime Site ernennt Martina Moosmann zur neuen CFO
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Swiss Prime Site AG
/ Schlagwort(e): Personalie
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 31. März 2026
Swiss Prime Site gibt heute die Ernennung von Martina Moosmann als neue Chief Financial Officer (CFO) ab 15. April 2026 bekannt. Damit tritt sie die Nachfolge von Marcel Kucher an, der zum 1. Januar 2026 zum CEO gewählt wurde und seither interimistisch weiterhin auch als CFO tätig war. In ihrer Rolle wird Martina Moosmann direkt an Marcel Kucher berichten und Teil der Gruppenleitung von Swiss Prime Site sein.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site AG
|Poststrasse 4a
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0)58 317 17 17
|E-Mail:
|info@sps.swiss
|Internet:
|www.sps.swiss
|ISIN:
|CH0008038389
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2300874
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2300874 31.03.2026 CET/CEST
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