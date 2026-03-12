Swiss Prime Site: Generalversammlung stimmt sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Swiss Prime Site AG in Zug stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu.

Genehmigung Jahresabschluss 2025 und Dividendenausschüttung von CHF 3.50 pro Aktie

Der Jahresabschluss 2025 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.50 brutto (CHF 2.888 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie bestätigt.

Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.75 brutto je Namenaktie (CHF 1.138 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.75 je Namenaktie (ausgenommen sind jeweils die von der Gesellschaft direkt und indirekt gehaltenen Namenaktien).

Die Auszahlung der ordentlichen Dividende und die verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven wird am 31. März 2026 in Höhe von CHF 2.888 netto pro dividendenberechtigte Namenaktie erfolgen; die Aktien handeln ab und inklusive dem 27. März 2026 ohne Dividendenberechtigung (Ex-Datum).

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich des nichtfinanziellen Berichts und der Vergütungen

Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung sowohl den Bericht über nichtfinanzielle Belange als auch den Vergütungsbericht 2025 von Swiss Prime Site gutgeheissen. Darüber hinaus genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre in zwei separaten, bindenden Abstimmungen die Gesamtvergütung 2026 für die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie für die Geschäftsleitung der Gruppe.

Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode

Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl sämtlicher Verwaltungsrätinnen (Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass, Brigitte Walter) und Verwaltungsräte (Ton Büchner, Reto Conrad, Thomas Studhalter, Detlef Trefzger) für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027. Ton Büchner wurde ausserdem als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.

Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass sowie Detlef Trefzger wurden zudem für eine weitere Amtszeit als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses gewählt.

Die nächste ordentliche Generalversammlung wird voraussichtlich am 11. März 2027 stattfinden.