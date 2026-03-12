Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
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12.03.2026 18:45:13
Swiss Prime Site: Generalversammlung stimmt sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu
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Swiss Prime Site AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 12. März 2026
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Swiss Prime Site AG in Zug stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu.
Genehmigung Jahresabschluss 2025 und Dividendenausschüttung von CHF 3.50 pro Aktie
Diese setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF 1.75 brutto je Namenaktie (CHF 1.138 netto nach Abzug von 35% Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.75 je Namenaktie (ausgenommen sind jeweils die von der Gesellschaft direkt und indirekt gehaltenen Namenaktien).
Die Auszahlung der ordentlichen Dividende und die verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven wird am 31. März 2026 in Höhe von CHF 2.888 netto pro dividendenberechtigte Namenaktie erfolgen; die Aktien handeln ab und inklusive dem 27. März 2026 ohne Dividendenberechtigung (Ex-Datum).
Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich des nichtfinanziellen Berichts und der Vergütungen
Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode
Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass sowie Detlef Trefzger wurden zudem für eine weitere Amtszeit als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses gewählt.
Die nächste ordentliche Generalversammlung wird voraussichtlich am 11. März 2027 stattfinden.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Swiss Prime Site ist das grösste Immobilienunternehmen der Schweiz und eine der führenden kommerziellen Immobiliengesellschaften in Europa. Das Immobilienportfolio von rund CHF 28 Mrd. umfasst sowohl eigene Liegenschaften als auch für Dritte verwaltete Immobilien. Die eigenen Gebäude haben einen Wert von knapp CHF 14 Mrd. und konzentrieren sich auf die Nutzungsarten Büro, Einzelhandel und Infrastruktur. Das Portfolio erstreckt sich über die dicht besiedelten Regionen Zürich, Genf und Basel, wo Swiss Prime Site überwiegend Immobilien an den besten Lagen besitzt. Der Geschäftsbereich Asset Management, Swiss Prime Site Solutions, verfügt über verwaltete Vermögen von über CHF 14 Mrd. Das Produktangebot umfasst offene und geschlossene Fonds sowie Beratungsmandate für Drittinvestoren. Dabei erfolgt die Anlage, je nach Produkt, überwiegend in Wohnimmobilien sowie in Geschäftsliegenschaften in der Schweiz und in Deutschland.
Swiss Prime Site zeichnet sich durch ein sehr erfahrenes Team in den Bereichen Portfoliomanagement und -entwicklung, eine starke Wachstumsperspektive, hohe Ertragskontinuität und ein hervorragendes Rendite-Risiko-Profil aus.
Swiss Prime Site wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zug. Seit 2000 ist das Unternehmen an der SIX Swiss Exchange kotiert. Zum Ende der letzten Berichtsperiode betrug die Marktkapitalisierung CHF 10 Mrd.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site AG
|Poststrasse 4a
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0)58 317 17 17
|E-Mail:
|info@sps.swiss
|Internet:
|www.sps.swiss
|ISIN:
|CH0008038389
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2290772
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2290772 12.03.2026 CET/CEST
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