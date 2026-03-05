Swiss Prime Site Aktie

Swiss Prime Site für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 17:45:13

Swiss Prime Site gibt den Wandlungspreis der grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis der incentivierten Wandlungseinladung bekannt

Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe
Swiss Prime Site gibt den Wandlungspreis der grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis der incentivierten Wandlungseinladung bekannt

05.03.2026 / 17:45 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

Zug, 5. März 2026

  • Für die Wandelanleihe wurde ein Wandlungspreis von CHF179.56 festgelegt, basierend auf einer Prämie von 24.0% auf CHF144.81, dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Swiss Prime Site Aktien während des auf die Platzierung folgenden Referenzzeitraums. 

  • Im Rahmen der gleichzeitig erfolgten, incentivierten Wandlungseinladung für das im Jahr 2023 ausgegebene Wandeldarlehen sowie vor dieser Einladung, hat Swiss Prime Site Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert von CHF252 Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens entspricht.
     

Im Anschluss an die zwei am 26. Februar 2026 publizierten Medienmitteilungen, gibt Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site») bekannt, dass der Referenzkurs im Zusammenhang mit der Emission der CHF350Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2032 (die «Wandelanleihe») auf CHF144.81 festgelegt wurde. Dieser entspricht dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage zwischen dem 26. Februar 2026 (einschliesslich) und dem 3. März 2026 (einschliesslich).
    
Wie am 26. Februar 2026 mitgeteilt, wurde die Wandlungsprämie auf 24.0% festgelegt, was zu einem anfänglichen Wandlungspreis von CHF179.56 pro Aktie führt. Der Wandlungspreis kann gemäss marktüblicher Bedingungen der Wandelanleihe angepasst werden.

In einer separaten, jedoch gleichzeitig durchgeführten Transaktion hat Swiss Prime Site eine incentivierte Wandlungseinladung an ELM B.V. gerichtet, an welche sie im Jahre 2023 ein Wandeldarlehen in Höhe von CHF275Mio. ausgegeben hatte (das «Wandeldarlehen»). Im Rahmen dieser Wandlungseinladung sowie davor hat Swiss Prime Site Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert von CHF252 Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens entspricht. Die Wandlungen werden in bar abgegolten und es werden keine neuen Aktien ausgegeben.

Da nun nur noch weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens ausstehen, beabsichtigt Swiss Prime Site, den verbleibenden Betrag gemäss den anwendbaren Bedingungen zum Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen, zurückzuzahlen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
 
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss

Media Relations, Patrick Friedli
Tel. +41 58 317 17 75, patrick.friedli@sps.swiss


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Poststrasse 4a
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 317 17 17
E-Mail: info@sps.swiss
Internet: www.sps.swiss
ISIN: CH0008038389
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2286738

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2286738  05.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swiss Prime Site AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Prime Site AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swiss Prime Site AG 158,70 0,76% Swiss Prime Site AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen