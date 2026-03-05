Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|
05.03.2026 17:45:13
Swiss Prime Site gibt den Wandlungspreis der grünen Wandelanleihe in Höhe von CHF 350 Mio. mit Fälligkeit 2032, sowie das Ergebnis der incentivierten Wandlungseinladung bekannt
|
Swiss Prime Site AG
/ Schlagwort(e): Anleihe
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 5. März 2026
Im Anschluss an die zwei am 26. Februar 2026 publizierten Medienmitteilungen, gibt Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site») bekannt, dass der Referenzkurs im Zusammenhang mit der Emission der CHF350Mio. nicht nachrangigen, unbesicherten grünen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2032 (die «Wandelanleihe») auf CHF144.81 festgelegt wurde. Dieser entspricht dem arithmetischen Durchschnitt der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktien an jedem der vier Handelstage zwischen dem 26. Februar 2026 (einschliesslich) und dem 3. März 2026 (einschliesslich).
In einer separaten, jedoch gleichzeitig durchgeführten Transaktion hat Swiss Prime Site eine incentivierte Wandlungseinladung an ELM B.V. gerichtet, an welche sie im Jahre 2023 ein Wandeldarlehen in Höhe von CHF275Mio. ausgegeben hatte (das «Wandeldarlehen»). Im Rahmen dieser Wandlungseinladung sowie davor hat Swiss Prime Site Wandlungsmitteilungen über einen aggregierten Nennwert von CHF252 Mio. erhalten, was einer Quote von 92% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens entspricht. Die Wandlungen werden in bar abgegolten und es werden keine neuen Aktien ausgegeben.
Da nun nur noch weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennwerts des Wandeldarlehens ausstehen, beabsichtigt Swiss Prime Site, den verbleibenden Betrag gemäss den anwendbaren Bedingungen zum Nennwert zuzüglich der aufgelaufenen, aber noch nicht bezahlten Zinsen, zurückzuzahlen.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site AG
|Poststrasse 4a
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0)58 317 17 17
|E-Mail:
|info@sps.swiss
|Internet:
|www.sps.swiss
|ISIN:
|CH0008038389
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2286738
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2286738 05.03.2026 CET/CEST
