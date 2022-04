Swiss Re - Kriegsschäden für Versicherer wie mittlere Naturkatastrophe

Zürich (Reuters) - Der Krieg in der Ukraine dürfte die Versicherungsbranche nach einer ersten Schätzung des Schweizer Rückversicherers Swiss Re ähnlich teuer zu stehen kommen wie eine mittelschwere Naturkatastrophe.

"Nach allem, was wir zum jetzigen Zeitpunkt sehen, gehen wir davon aus, dass der Schaden für die Versicherungs- und Rückversicherungsmärkte mit einem mittleren Naturkatastrophenereignis vergleichbar sein wird", sagte Konzernchef Christian Mumenthaler am Donnerstag auf einer Investorenveranstaltung. "Und wenn Sie mich fragen, was das ist: Ich denke da an 'Uri' und andere Ereignisse dieser Größenordnung." Der Wintersturm "Uri" hatte im vergangenen Jahr Versicherungsschäden von 15 Milliarden Dollar verursacht. Der mit dem Wintersturm einhergehende Kälteeinbruch richtete vor allem im US-Bundesstaat Texas massive Schäden an der Strom- und Wasserversorgung an.

Mumenthaler schränkte ein, dass es "unglaublich schwierig" sei, die kriegsbedingten Verluste zum jetzigen Zeitpunkt zu beziffern. Die Ratingagentur S&P veranschlagte die Kriegskosten für die Versicherungsbranche jüngst auf bis zu 35 Milliarden Dollar.

Die Kosten für Swiss Re dürften sich Mumenthaler zufolge im üblichen Rahmen bewegen. Der Konzern müsse im Normalfall für etwa zehn Prozent der auf die Rückversicherer entfallenden Schäden geradestehen. Die Belastungen dürften vor allem aus Kreditausfälle resultieren. Ob die Erstversicherer diese Kosten bereits im ersten Quartal verbuchen werden, sei noch unklar. Die Ratingagenturen Moody's und Fitch schätzen, dass alleine den Versicherern von Flugzeugleasing-Firmen bis zu elf Milliarden Dollar Schäden drohen.

AUSBAU DES NATURKATASTROPHEN-GESCHÄFTS - 14 PROZENT ROE 2024

Swiss Re will in seiner größten Sparte Schaden- und Unfall-Rückversicherung weiter wachsen und setzt dabei auch auf den Ausbau der Versicherung von Naturkatastrophenschäden. Auf Konzernstufe soll die Eigenkapitalverzinsung (ROE) bis zum Jahr 2024 auf 14 Prozent steigen. Der nach Münchener Rück weltweit zweitgrößte Rückversicherer stellte seinen Aktionären zudem im Einklang mit den Gewinnen steigende Ausschüttungen in Aussicht, wobei die zuletzt bezahlte Dividende als Untergrenze gilt.[L5N2W50QJ]

An der Börse schlug der Investorentag keine großen Wellen. Die Swiss-Re-Aktien verloren wie der europäische Versicherungssektor leicht an Wert. "Viele Hintergrundinformationen, aber nur wenige Neuigkeiten", erklärte Vontobel-Analyst Simon Fossmeier. Swiss Re hatte das neue Rentabilitätsziel bereits Ende Februar enthüllt.