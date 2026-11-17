Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372
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17.11.2026 13:39:57
Swiss Re: Die Abhängigkeit von KI und Finanzmärkten steigt
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Die Weltwirtschaft dürfte 2027 wieder etwas stärker wachsen. Doch der Aufschwung steht laut Swiss Re auf einem schmalen Fundament. Investitionen in künstliche Intelligenz, steigende Vermögenswerte und die Konsumausgaben wohlhabender Haushalte treiben die Konjunktur.
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