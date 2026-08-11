Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN DE: 852246 / ISIN: CH0012332372
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11.08.2026 13:36:42
Swiss Re: Katastrophenschäden sinken - doch die Risiken steigen
Naturkatastrophen haben Versicherer in der ersten Jahreshälfte 2026 deutlich weniger gekostet als im Vorjahr. Von Entwarnung könne dennoch keine Rede sein, warnt das Swiss Re Institute. Vor allem in Europa verschärften Hitze und Trockenheit die Risiken von Waldbränden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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