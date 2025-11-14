Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
"Auf sehr gutem Weg" 14.11.2025 17:54:37

Swiss Re-Aktie dennoch in Rot: Geringere Katastrophenschäden ziehen Gewinnsprung nach sich

Swiss Re-Aktie dennoch in Rot: Geringere Katastrophenschäden ziehen Gewinnsprung nach sich

Geringe Katastrophenschäden im Sommer haben auch dem Rückversicherer Swiss Re zu einem kräftigen Gewinnsprung verholfen.

Trotz der teuren Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien im Januar verdiente der Schweizer Konzern in den ersten neun Monaten gut vier Milliarden US-Dollar (rund 3,5 Mrd Euro) und damit 85 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Freitag in Zürich mitteilte. Swiss Re-Chef Andreas Berger sieht den Rückversicherer damit "auf sehr gutem Weg", um in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von mehr als 4,4 Milliarden Dollar zu erreichen.

Mit ihrem Gewinn der ersten neun Monate übertraf die Swiss Re die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. In den vergangenen Tagen hatten bereits die anderen großen Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück hohe Gewinne aus dem dritten Quartal veröffentlicht. Die Hannover Rück hob in der Folge auch ihr Gewinnziel für 2025 an. Gleiches tat am Donnerstagabend der Münchner Erstversicherer Allianz.

Unterdessen meldete die Swiss Re wie die anderen Rückversicherer rückläufige Einnahmen: Der Rückversicherungsumsatz schrumpfte in den ersten neun Monaten um 5 Prozent auf rund 32 Milliarden Dollar.

Letztlich verzeichneten die Aktien von Swiss Re via SIX ein Minus von 5,36 Prozent und lagen bei 145,55 Franken.

/stw/jha/

ZÜRICH (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Swiss Re-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Swiss Re verdient deutlich mehr
Swiss Re-Aktie im Minus: Swiss Re fordert gezielte Vorbeugung gegen Unwetterfolgen
Swiss Re-Aktie dennoch in Rot: Swiss Re steigert Gewinn in H1 deutlich

Bildquelle: Swiss Re

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten