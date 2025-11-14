Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
"Auf sehr gutem Weg"
|
14.11.2025 17:54:37
Swiss Re-Aktie dennoch in Rot: Geringere Katastrophenschäden ziehen Gewinnsprung nach sich
Mit ihrem Gewinn der ersten neun Monate übertraf die Swiss Re die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. In den vergangenen Tagen hatten bereits die anderen großen Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück hohe Gewinne aus dem dritten Quartal veröffentlicht. Die Hannover Rück hob in der Folge auch ihr Gewinnziel für 2025 an. Gleiches tat am Donnerstagabend der Münchner Erstversicherer Allianz.
Unterdessen meldete die Swiss Re wie die anderen Rückversicherer rückläufige Einnahmen: Der Rückversicherungsumsatz schrumpfte in den ersten neun Monaten um 5 Prozent auf rund 32 Milliarden Dollar.
Letztlich verzeichneten die Aktien von Swiss Re via SIX ein Minus von 5,36 Prozent und lagen bei 145,55 Franken.
/stw/jha/
ZÜRICH (dpa-AFX)
