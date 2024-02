Swiss Re-Aktie fällt dennoch: Gewinn von Swiss Re mit Vervielfachung

Geringere Großschäden und höhere Preise haben den weltweit zweitgrößten Rückversicherer Swiss Re im vergangenen Jahr zurück in die Spur gebracht.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,2 Milliarden US-Dollar (3,0 Mrd Euro) und damit fast siebenmal so viel wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag in Zürich mitteilte. Analysten hatten im Schnitt jedoch noch etwas mehr erwartet. Die Dividende soll von 6,40 auf 6,80 Dollar je Aktie steigen. Im Vorjahr hatten teure Schäden durch Naturkatastrophen wie Hurrikan "Ian" den Gewinn einbrechen lassen.

Für das laufende Jahr peilt Konzernchef Christian Mumenthaler weiter einen Überschuss von mehr als 3,6 Milliarden Dollar an. Dann ermittelt die Swiss Re ihre Geschäftszahlen jedoch nicht mehr nach dem Rechnungslegungsstandard der USA, sondern nach dem internationalen Regelwerk IFRS. Rückenwind erwartet Mumenthaler von weiteren Preiserhöhungen im Schaden- und Unfallgeschäft: Bei der jüngsten Vertragserneuerung setzte die Swiss Re bei Erstversicherern wie Allianz und Generali im Schnitt neun Prozent höhere Preise durch und weitete ihr Prämienvolumen ebenfalls um neun Prozent aus.

An der Schweizer Börse SIX sacken Aktien von Swiss Re zeitweise um 1,74 Prozent auf 101,80 Franken ab.

/stw/jha/

ZÜRICH (dpa-AFX)