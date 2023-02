Swiss Re-Aktie fester: Swiss Re plant Aufspaltung ihrer größte Sparte Rückversicherung

Die Swiss Re will mit einer Aufspaltung ihrer größte Sparte Rückversicherung ihre Konzernstruktur vereinfachen.

Für das Sach- und Haftpflichtgeschäft bildet die Swiss Re laut einer Mitteilung vom Donnerstag neu den Bereich Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) und für das Lebengeschäft den Bereich Life & Health Reinsurance (L&H Re). Vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Zustimmung werde die Änderung am 3. April wirksam.

Die Reorganisation zieht auch Neuernennungen im Management nach sich. Das P&C Re-Geschäft wird künftig von Urs Baertschi geleitet, der derzeit für das Rückversicherungsgeschäft in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) zuständig ist. Und Paul Murray übernimmt die Leitung von L&H Re. Er ist heute Chef der Rückversicherung in der Region Asien-Pazifik.

Eine neue Aufgabe übernimmt indes der heutige Rückversicherungschef Moses Ojeisekhoba. Er wird Leiter des Bereichs Global Clients and Solutions. Diese Geschäftseinheit vereint die Kundenmanagement-Teams für globale Rückversicherungskunden, Public Sector Solutions, den White-Label-Versicherer IptiQ und Reinsurance Solutions.

Die Swiss Re-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,68 Prozent im Plus bei 95,02 Franken.

