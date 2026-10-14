Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 14.10.2026 13:22:00

Swiss Re-Aktie gibt nach Kursziel fällt auf 110 Franken

Swiss Re-Aktie gibt nach Kursziel fällt auf 110 Franken

Jefferies stuft Swiss Re auf „Underperform“ ab und senkt das Kursziel von 130 auf 110 Franken. Das Analysehaus warnt vor weiter sinkenden Rückversicherungspreisen.

Das Analysehaus Jefferies hat Swiss Re von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 110 Franken gesenkt. Die Preise im Rückversicherungsgeschäft gerieten zunehmend unter Druck, wobei sich der Preisrückgang sogar noch beschleunigen dürfte, schrieb Philip Kett in seiner Neubewertung vom Dienstag. Die Markterwartungen unterschätzten die negativen Auswirkungen auf die Einnahmen des Rückversicherungskonzerns deutlich. Zwar böten Aktienrückkäufe eine gewisse Unterstützung, doch dürfte die im Vergleich zur Konkurrenz schwächere Erfolgsbilanz von Swiss Re zunehmend auf die Bewertung der Aktie drücken. Dieser Nachteil spiegele sich in der derzeitigen Bewertung noch nicht ausreichend wider.

Swiss Re-Aktie unter Druck

Die Swiss Re-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,98 Prozent auf 145,80 CHF. /rob/AWP/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Swiss Re-Aktie gesucht: Weniger Schäden, mehr Gewinn
Swiss Re sieht wachsende Belastung durch Waldbrände - Aktie in Rot
Unwetter treiben Schäden durch Naturkatastrophen in Europa nach oben

Bildquelle: Swiss Re

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

mehr Analysen
13:02 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swiss Re AG 160,85 2,29% Swiss Re AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen